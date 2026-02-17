Accoltellato in casa a Priaruggia: arrestato un uomo per tentato omicidio

Genova – Nella sera di Domenica un uomo di 40 anni è stato accoltellato nel suo appartamento di Priaruggia, a Genova Quarto. Un uomo di 37 anni è stato sottoposto a fermo da parte dei Carabinieri per ternato omicidio e rapina, e portato nel carcere di Marassi. L’intervento è partito ieri sera, dopo che il fratello della persona fermata è andato alla Stazione dei carabinieri di Genova San Teodoro e Scali: ai militari ha raccontato che il proprio parente gli aveva appena riferito di aver ucciso un uomo, indicandogli l’appartamento dove era stato consumato il delitto. I militari hanno quindi fatto irruzione nella casa trovando riverso al suolo un uomo di 40 anni, ferito da diverse coltellate. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, l’uomo è riuscito a fornire alcune indicazioni sugli autori dell’aggressione, rintracciai subito dopo dai carabinieri in un bar del quartiere Lagaccio. L’uomo di 37 anni, di nazionalità albanese, indossava vestiti sporchi di sangue e aveva addosso il cellulare della vittima. Le indagini proseguono per ricostruire il movente del gesto: sarebbe scaturito tra vittima e aggressori, che si conoscono tra di loro.