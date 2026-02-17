Bidello condannato a sei mesi per aver adescato uno studente

Torino – Con rito abbreviato per il reato di adescamento un bidello di 37 anni è stato condannato a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di due provvisionali di 5.000 euro ciascuna, da riconoscere all’ex alunno e alla madre, parti civili del processo. Quando l’alunno era un quattordicenne il bidello gli aveva inviato via WhatsApp un’immagine per fargli comprendere il proprio orientamento sessuale, quindi s’era offerto di aiutarlo nei compiti scolastici, chiedendo in cambio partite a biliardo. A processo il collaboratore scolastico doveva rispondere anche di detenzione di materiale pornografico, mentre aveva anche chiesto al ragazzo di essere inserito nella chat della scuola. Per tutto ciò è stato interdetto dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. I fatti risalgono al biennio 2021 – 2023, mentre oggi lo studente è maggiorenne e non aveva mai denunciato l’accaduto. L’inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, era scattata grazie alla confidenza di una collega dell’uomo, raccolta dagli investigatori. L’adescamento per cui l’imputato è stato condannato è avvenuto in una scuola media d’un comune della provincia di Vercelli. Dopo l’avvio delle indagini fu effettuata una perquisizione a carico dell’indagato e, nel computer sequestrato nella sua abitazione, sono stati trovati otto video e sette fotografie di minori.