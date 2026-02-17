Calcio Champions League – Cade l’Atalanta a Dortmund: vince 2-0 il Borussia

Dortmund ( Borussia Dortmund – Atalanta 2-0) – L’Atalanta esce sconfitta 2-0 da Dortmund nell’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia. Il match si mette subito male per i nerazzurri, col cross di Ryerson e lo stacco di Guirassy: Kossounou lo marca malissimo, è 1-0 dopo soli due minuti. La reazione nerazzurra è limitata a Scamacca e solo abbozzata, e così il Dortmund fa valere la sua forza fisica e la capacità di ripartire, siglando il bis: questa volta Guirassy è l’assistman, tocco vincente sottomisura di Beier ed è 2-0 (42′). Palladino prova a scuotere i suoi inserendo un vispo Krstovic, ma la grande chance è del Dortmund e Brandt sfiora il tris. Nel finale i tedeschi gestiscono e ripartono con Adeyemi, mentre gli animi si innervosiscono: niente stretta di mano a fine match tra Kovac e Palladino, l’Atalanta perde 2-0 e si lecca le ferite in vista del ritorno.



Borussia Dortmund – Atalanta

Gol: 2′ Guirassy , 42′ Beier

Borussia Dortmund (3-4-2-1) – Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Jo.Bellingham, Nmecha (83’ Sabitzer), Svensson; Beier (70’ Adeyemi), Brandt (69’ Chukwuemeka); Guirassy (83’ Fabio Silva). Allenatore: Niko Kovac

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (72’ Bellanova), De Roon (63’ Sulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (82’ Samardzic); Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Serdar