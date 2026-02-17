Chiesti oltre nove anni per due imputati di falso e usura

Vercelli – Per il rumeno Catalin Botezatu sono stati chiesti 5 anni e 3 mesi, per Vincenzo Perri 3 anni e 10 mesi di condanna.

Secondo le ricostruzioni, in pieno periodo Covid, avrebbero messo in piedi un’attività di falsificazione di documenti per ottenere dei prestiti e finanziamenti applicando però dei tassi usurai. Nel 2020 gli imputati avevano aperto un ufficio in piazza Tizzoni a Vercelli dove, secondo l’accusa, si falsificavano i documenti di identità, fino alle patenti. alle buste paga, ai permessi legati al Covid e addirittura alle banconote.. A carico del rumeno c’è anche l’accusa di esercizio abusivo dell’attività di mediatore creditizio per far ottenere denaro in prestito a chi non poteva accedere al credito, pretendendo tassi di interesse che oscillavano tra il 20 e il 30%. Oltre alla condanna il pm ha chiesto una multa di 900 euro.