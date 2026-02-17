Droga a Tortona: un arresto e una denuncia

Tortona (AL) – Nella zona della stazione ferroviaria i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno riconosciuto due uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio, aggirarsi con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarli. Durante la perquisizione personale, uno dei due è stato trovato in possesso di circa trenta grammi di hashish mentre l’altro ha tentato la fuga gettando un involucro contenente dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio. L’operazione dei Militari è proseguita a casa del fermato con la perquisizione ambientale che ha consentito di trovare due etti di hashish. Lo spacciatore è stato tratto in arresto mentre è stato raggiunto e fermato anche il complice che è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.