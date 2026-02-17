Incidente tra microcar e moto: motociclista deceduto appena dopo il ricovero

Milano – Una microcar che svolta a sinistra, e, dall’altra parte della strada, in direzione opposta uno scooter in arrivo. Lo schianto, la caduta e la corsa a sirene spiegate in ospedale. Non ce l’ha fatta Andrea Curti, il motociclista coinvolto nell’incidente stradale avvenuto a Milano, nella tarda mattinata di Lunedì 16 febbraio, in via Caduti di Marcinelle, in zona Lambrate. L’uomo, residente in città, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale dove era stato accompagnato a seguito dello schianto. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto, è deceduto poco dopo. Illeso invece l’automobilista, soccorso in codice verde e accompagnato per accertamenti al Fatebenefratelli. Secondo quanto al momento emerso, lo scooter viaggiava lungo via Caduti di Marcinelle, proveniente da via Pitteri e diretto in via Paiardi. All’altezza del civico 5, con la parte anteriore avrebbe impattato contro l’angolo destro del della microcar che viaggiava nel senso di marcia opposto e in quel momento stava svoltando a sinistra. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro perché è risultato senza assicurazione.