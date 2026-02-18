Calcio Champions League – Crollo Nerazzurri in Norvegia: a Bodo finisce 3-1

Bodo ( Bodo Glimt – Inter 3-1) – L’Inter perde l’andata del playoff di Champions League: in Norvegia, sul campo sintetico del Bodo/Glimt, i nerazzurri cedono 3-1. L’inizio è promettente, ma al 20′ gli scandinavi passano in vantaggio con il gol di Fet su assist di tacco di Høgh. Il pareggio nerazzurro, dopo un palo di Darmian, arriva al 30′ con la girata in area di Pio Esposito. A inizio ripresa, Lautaro (che poi si fa male) centra un altro legno praticamente a porta vuota su assist ancora dell’ex Spezia, poi tra il 61′ e il 64′ si scatenano i padroni di casa: il recupero palla premia Hauge che con un potente sinistro sotto la traversa fa 2-1. Passano tre minuti e l’ex Milan scappa sul filo del fuorigioco in area, poi serve Hogh che deve solo segnare a porta vuota. I cambi di Chivu (dentro Thuram sull’1-1, poi Bonny, Zielinski e Luis Henrique) non riaprono la partita e adesso si fa durissima: serve un successo con tre gol di scarto nel ritorno di San Siro del 24 febbraio per volare agli ottavi di finale.

Bodo Glimt – Inter

Gol: 20′ Fet , 30′ Esposito, 16′ st Hauge , 19′ st Høgh

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin ; Sjøvold , Bjortuft , Gundersen (44′ st Aleesami ), Bjørkan ; Evjen , Berg , Brunstad Fet (34′ st Määttä ); Blomberg (33′ st Auklend ), Hogh (33′ st Helmersen ), Hauge . In panchina.: Lund, Sjonf, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen

Inter (3-5-2): Sommer ; Akanji , Acerbi , Bastoni ; Darmian (31′ st Luis Henrique ), Mkhitaryan (31′ st Zielinski ), Barella (44′ st Diouf ), Sučić , Carlos Augusto ; Esposito (31′ st Bonny ), Lautaro (16′ st Thuram ). In panchina.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Bovo. All.: Chivu

Arbitro: Siebert (Ger)