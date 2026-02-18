Calcio Eccellenza Coppa Italia – Vittoria dei Grigi sul Pietra Ligure: ora la sfida decisiva a Solbiate

Alessandria ( Alessandria – Pietra Ligure 3-1) – Inizia con una vittoria la Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza in casa Alessandria. La squadra di mister Merlo, infatti, oggi tra le mura amiche del Moccagatta, ha superato 3-1 il Pietra Ligure. Un successo che permette ai Grigi di portarsi in una posizione di vantaggio rispetto alla Solbiatese, che nella prima giornata aveva sconfitto per 1-2 i liguri. Sarà comunque decisiva la prossima settimana la sfida al Chinetti di Solbiate Arno contro i Nerazzurri. Alla prima occasione da rete i grigi passano in vantaggio: al 3′ Nicco serve sulla sinistra Ventre che mette in mezzo per Cargiolli, il numero 21 ben appostato in area non sbaglia e stappa così l’incontro. Con il passare dei minuti crescono anche i liguri: al 17′ Rovere serve Faedo la cui conclusione è parata da Menino con i piedi. Al 36′ gli ospiti pareggiano: Rovere ruba palla a Camara e davanti a Menino segna. I grigi., però. poco prima del riposo rimettono la testa avanti: al 42′ cross di Pellegrini e colpo vincente di testa di Vanegas. Nella ripresa i liguri provano ad attaccare a testa bassa: al 4′ Dominici cerca Faedo al centro senza successo mentre dall’altra parte il diagonale di Piana si spegne a lato. Nel primo minuto di recupero Iorio serve Insolito, palla fuori di pochissimo. Al 50′ l’Alessandria cala il tris: colpo di testa vincente di Cirio sugli sviluppi di un corner. Finisce 3-1

Alessandria – Pietra Ligure

Gol: pt 3′ Cargiolli, 36′ Rovere, 42′ Vanegas; st 50′ Cirio

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (63′ Cociobanou), 6 Cesaretti, 8 Nicco, 11 Piana (63′ Diop), 18 Pellegrini, 21 Cargiolli (74′ Tos), 24 Cirio, 25 Vanegas (61′ Picone), 26 Ventre (83′ Laureana), 27 Camara. In panchina: 22 Colla, 16 Straneo, 17 Robbia, 23 Costanzo. All. Merlo

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 6 Delicato (57’Odasso), 9 Dominici (72′ Giglio), 10 Rovere (67′ Insolito), 13 Aicardi, 14 Faedo, 18 Santocito, 19 Prudente (46’Iorio), 20 Fatnassi (56′ Sogno). In panchina: 12 Duberti, 15 Pavese, 16 Siriu, 17 Malagrida. All. Ravoncoli

Arbitro: Matera di Bari