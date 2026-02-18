Calcio Serie A – Milan – Como finisce 1-1: a Paz risponde Leao

Milano ( Milan – Como 1-1) – Termina in pareggio il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como, sfida che si chiude 1-1, spedendo così il Diavolo a -7 dall’Inter capolista. L’avvio di gara non regala particolari emozioni, ma poi il match si stappa all’improvviso al 32’: Maignan sbaglia a giocare il pallone coi piedi e permette a Nico Paz di intercettare il suo tentativo di passaggio per Jashari, con l’argentino che deve soltanto appoggiare in rete l’1-0. La reazione del Diavolo è rabbiosa e porta la firma di Tomori: l’inglese sfodera un favoloso destro al volo sul cross di Athekame, ma Butez risponde con una parata stratosferica. Proprio Tomori salva poi il Milan da un potenziale pericolo nella propria area di rigore, mentre Maignan si riprende murando la conclusione ravvicinata di Sergi Roberto. Il Milan cresce e al 64’ pareggia con Leao, bravo nel superare Butez con un pallonetto dolcissimo: il Como si lascia infatti sorprendere da un lancio lungo di Jashari, che pesca in campo aperto il portoghese, il quale non trema a tu per tu con il portiere avversario.

Milan – Como

Gol: 32’ Nico Paz , 19’ st Leao

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (1’ st Gabbia); Athekame (10’ st Saelemaekers), Jashari, Modric, Ricci (10’ st Fofana), Bartesaghi; Nkunku (17’ st Fullkrug), Leao (37’ st Pulisic). In panchina: Terracciano, Torriani; Estupinan, Odogu; Loftus-Cheek. All.: Allegri

Como (3-5-2): Butez; Kempf, Ramon, Diego Carlos; Vojvoda (45’ st Smolcic), Perrone, Caqueret (33’ st Da Cunha), Sergi Roberto (33’ st Jesus Rodriguez), Van der Brempt (26’ st Valle); Nico Paz (26’ st Douvikas), Baturina. În panchina.: Cavlina, Tornqvist, Vigorito; Moreno; Lahdo; Addai, Kuhn. All.: Fàbregas

Arbitro: Mariani