Furgone investe due pedoni: un morto e un ferito grave

Ceva (CN) – Per cause in corso di accertamento, stamane lungo la statale 28 a Ceva nel tratto che collega Ceva a Lesegno, un furgone Fiat Doblò ha investito due uomini a piedi. Sul posto il 118, i i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del grave incidente. Dei due investiti un giovane di 19 anni di origini bengalesi è morto mentre l’amico di 35 anni è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cuneo dov’è ricoverato in gravi condizioni. Entrambi erano ospiti di un Cas (Centro di accoglienza straordinaria).

Foto Ansa