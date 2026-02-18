Locci nominato presidente della Commissione nazionale dell’Anci “Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia”

18 Febbraio 2026 REDAZIONE Politica 22

Locci nominato presidente della Commissione nazionale dell’Anci “Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia”

Alessandria – Nuovo incarico  per Emanuele Locci, Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ad Alessandria e da anni membro del Consiglio Nazionale dell’associazione Nazionale Comuni Italiani, che è stato nominato Presidente della Commissione nazionale “Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia”. Si tratta di un incarico importante che lo porterà a lavorare a supporto degli oltre ottomila Comuni italiani sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In virtù della nomina, Locci entrerà a far parte del Direttivo nazionale di Anci.

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati