Milano – Cortina: nel pattinaggio di velocità, Oro per gli Azzurri nell’inseguimento a squadre

Rho (MI) – Ieri, al Milano Speed Skating Stadium situato nel polo fieristico di Rho nell’area metropolitana di Milano, l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento uomini del pattinaggio di velocità a “Milano – Cortina”. Gli Azzurri, guidati da Davide Ghiotto, hanno battuto in finale gli Stati Uniti regalando la 24a medaglia all’Italia. Hanno completato la prova nel tempo di 3:39.20, contro il 3:43.71 del terzetto Usa. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Cina.

Foto Ansa