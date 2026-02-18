Pallacanestro Coppa Italia – L’Olimpia mette ko Trieste: ora in semifinale Brescia

Torino ( Pallacanestro Trieste – Olimpia Milano 86-94) – L’Olimpia supera Trieste nei quarti di Coppa Italia dopo una partita con diversi strappi e si guadagna la semifinale contro Brescia. Milano prova ad allungare più volte, spinta dai punti di Shields e LeDay, ma Trieste resta in scia con Ramsey e rientra fino al -2 nel terzo periodo. Nel finale i biancorossi gestiscono il margine e chiudono il discorso, centrando l’accesso al penultimo atto del torneo. Sono 28 per Shileds e 13 punti per LeDay. 27 i punti per Ramsey e 16 per Uthoff. Tre quarti di sofferenza, poi nel quarto periodo l’Olimpia Milano piazza l’allungo decisivo, supera la Pallacanestro Trieste (94-86) e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà Brescia. Davanti a 7.596 spettatori, la squadra di Poeta fatica difensivamente nel contenere soprattutto Ramsey ed è trascinata da Shields nel primo tempo. La marcia difensiva cambia nella ripresa, grazie al contributo di Bolmaro, poi nel periodo conclusivo entra nel match Armoni Brooks, dopo una gara sino a quel momento anonima, ed arriva l’allungo decisivo. Anche se nel finale c’è un problema fisico per Ousmane Diop.

Pallacanestro Trieste – Olimpia Milano

Parziali: 19-29/30-17/15-22/22-26

Pallacanestro Trieste: Ramsey 27, Uthoff 16, Toscano-Anderson 11, Brooks 11 rimbalzi 5, Ruzzier 8 rimbalzi 4, Brown 6, Sissoko 6 rimbalzi 4, Candussi 1, Ross 0, Cinquepalmi 0, Deangeli 0, Iannuzzi 0. Coach Taccetti.



Olimpia Milano: Shields 28, Leday 13, Brooks 12, Guduric 12, Nebo 8 rimbalzi 6, Bolmaro 8, Ellis 7 rimbalzi 8, Diop 6 rimbalzi 6, Mannion 0, Tonut 0, Ricci 0, Flaccadori 0. Coach Poeta.