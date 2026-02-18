Travolto sulla A4 tra Balocco e Carisio: muore in ospedale

Balocco (VC) – Gravissimo incidente sul tratto autostradale della A4 Torino – Milano, tra i caselli di Balocco e Carisio in direzione Torino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di ieri. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, residente a Firenze, sceso dall’auto in panne, è stato travolto da un’automobilista: è stato sbalzato in aria, riportando gravissime lesioni per l’impatto con il mezzo e l’asfalto. Il personale del 118, intervenuto per i soccorsi, lo ha trasportando all’Ospedale Maggiore di Novara ma le sue condizioni erano molto serie. Soccorsi e accertamenti sono ancora in atto: secondo le prime informazioni l’automobilista investito aveva circa 40 anni. Il decesso è avvenuto poco dopo in ospedale.