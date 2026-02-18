Trovato morto in strada a Torino: potrebbe essere suicidio

Torino – Le indagini sulla morte dell’uomo di 58 anni originario della Repubblica Ceca trovato lunedì notte riverso in Via San Marino in una pozza di sangue con una profonda ferita al collo, continuano. L’iptesi prevalente è quella di omicidio, ma non si esclude il suicidio. Sul posto erano intervenuti i poliziotti della squadra Mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini: hanno sentito alcuni testimoni, i quali avrebbero confermato che non ci sarebbero state scene di colluttazione. Accanto al corpo è stato trovato un coltello. Poco distante anche uno zaino con effetti personali dell’uomo, tra cui una chitarra. Al momento non si esclude che l’uomo fosse un “senza fissa dimora”. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in attesa dei risultati dell’autopsia.

Foto Ansa