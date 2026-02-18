Uomo di 50 anni trovato morto per arresto cardiaco su un’imbarcazione

Genova – Un uomo di circa 50 anni, originario di Udine ma residente a Genova, è stato trovato morto alle 13 di ieri su un’imbarcazione ormeggiata al waterfront nel porto di Genova. Sul posto era arrivata la Croce Bianca genovese visto che la segnalazione era per un arresto cardiaco in corso in Via dei Cantieri Navali, di fronte alla nuova Torre Piloti. Purtroppo quando il 118 è arrivato non ha potuto fra altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non è chiaro se il 50 enne fosse il proprietario dell’imbarcazione o se stesse effettuando dei lavori di manutenzione. Accertamenti in corso da parte della Guardia Costiera