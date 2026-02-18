Valanga a Courmayeur travolge tre sciatori fuoripista: tre morti

Courmayeur (AO) – Sale a tre il conto delle vittime della valanga che si è verificata ieri mattina nella zona sopra Courmayeur. Se infatti fin dalle prime ore erano stati due i morti nella tragedia, un terzo ferito grave era stato portato a Torino, al Giovanni Bosco. Si tratta di un francese 35 anni che, però, questa mattina è deceduto, aumentando ancora il bilancio terribile di quanto avvenuto in quota. L’escursionista era stato estratto in ipotermia grave e arresto cardiaco. Trasferito all’ospedale Giovanni Bosco, era stato sottoposto a tecniche di rianimazione in sala operatoria mediante supporto e riscaldamento extracorporeo. Ieri sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile e due ambulanze del 118.