Crolla un muraglione vicino a un palazzo: quasi 60 persone evacuate

Genova – Allarme dopo le 23 di ieri sera in Via Napoli, nel quartiere genovese di Lagaccio, dove è parzialmente crollato un muro di contenimento nell’area dell’ex caserma Gavoglio. Il muro è parte del basamento del civico 72: è stato dunque necessario per precauzione evacuare l’intero palazzo, ovvero 52 persone, un intervento complicato dal forte maltempo che si è abbattuto sulla città nella notte. Sul posto Vigili del Fuoco, polizia locale e protezione civile del Comune di Genova. Fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di evacuazione si sono concluse intorno alle 2 del mattino. Delle persone coinvolte, in sei hanno richiesto assistenza abitativa e sono state trasferite in albergo tramite mezzi Amt, utilizzati anche come presidio di supporto logistico durante le fasi di evacuazione. Altri 46 sfollati hanno trovato sistemazione autonomo presso amici o parenti. Dalla mattonata di oggi, una squadra tecnica composta da geologi e geometri incaricati dalla pubblica amministrazione è sul posto in Via Napoli per effettuare rilievi tecnici e la perizia necessaria sul muraglione.