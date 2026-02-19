Giocattoli e oggetti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza

Vercelli – Quasi ottomila prodotti – giocattoli e altri destinati ai più piccoli, ma anche bigiotteria e merce destinata ai festeggiamenti di Carnevale – sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vercelli nei mesi di gennaio e febbraio. Oggetto dell’indagine due grandi bazar di Vercelli e Santhià. La merce sequestrata si presentava priva di etichetta o del marchio CE, che garantisce la sicurezza e la conformità del prodotto messo in vendita. La Finanza ha anche ritirato articoli con marchi contraffatti. I responsabili dei due esercizi commerciali controllati sono stati segnalati alle rispettive Camere di Commercio per l’accertamento delle violazioni. Rischiano sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 516 a un massimo di 26.000 euro. Le Fiamme gialle hanno anche sanzionato persone che hanno acquistato su piattaforme online prodotti contraffatti, con loghi di conosciuti marchi di abbigliamento.