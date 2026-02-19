Il Piemonte verso l'”autonomia differenziata”

Torino – Ieri gli schemi di intesa preliminare sull’”Autonomia Differenziata” tra il Governo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria sono stati inoltrati al Consiglio dei Ministri, presenti i presidenti delle quattro Regioni interessate. Si tratta dell’attribuzione di specifiche funzioni nella protezione civile, nelle professioni, nelle previdenze complementare e integrativa, nella tutela della salute e nel coordinamento della finanza pubblica. In particolare le intese definiscono l’attribuzione alla Regione Piemonte di funzioni specifiche in ambiti ritenuti strategici come la protezione civile, con una maggiore autonomia in caso di emergenza. Inoltre è prevista la possibilità di disciplinare nuove figure professionali di rilevanza regionale; l’allargamento della previdenza complementare e integrativa, con la facoltà di attivare strumenti territoriali anche dedicati al personale pubblico, in particolare quello sanitario; la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica sanitaria, garantendo anche la presenza dei medici nelle vallate più periferiche.