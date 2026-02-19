Operazione antidroga, perquisizioni a tappeto: un arresto e due denunce

Ovada (AL) – Nelle prime ore di stamane sono stati eseguite dai Carabinieri nove perquisizioni a carico di altrettanti residenti della zona – sette maggiorenni e due minorenni – disposti dalla Procura della Repubblica di Alessandria e dalla Procura del Tribunale per i Minorenni di Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione delle droghe, con particolare attenzione al consumo tra i giovani vicino agli istituti scolastici e nei principali luoghi di aggregazione. Nel corso dell’operazione sono scattate le manette in flagranza di reato per uno spacciatore di 20 anni trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e 1.400 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. È invece scattata la denuncia per un soggetto di 27 anni e un diciottenne, entrambi trovati in possesso di diverse dosi di hashish. Sono stati sequestrati circa due etti di droga.