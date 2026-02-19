Pallacanestro Coppa Italia – Il Derthona batte Venezia e va in semifinale: vittoria per 95-87

Torino ( Bertram Tortona – Reyer Venezia 95-87) – La Bertram Tortona gioca con cuore e mette tutta se stessa, aggiudicandosi il quarto di finale di Frecciarossa Final Eight 2026 contro Reyer Venezia 95-87 dopo essere stata sotto di 15 lunghezze. Ancora una volta è Hubb a trascinare la Bertram, con 17 punti, 6 assist e tante giocate da protagonista. Nella sua Torino, Baldasso segna 16 punti con alcune triple da assoluto protagonista. In generale, una prova di grande forza collettiva da parte del Derthona. Inizio in salita per la Bertram, che subisce la partenza convincente della Reyer: Venezia tocca il massimo vantaggio temporaneo sul più 10 con un jumper in stepback di Valentine dopo 4:17 minuti di gioco. Il divario si incrementa nei possessi successivi, prima grazie ad un’altra tripla di Valentine e poi con un gioco da tre di Horton. Nel finale del primo quarto la reazione d’orgoglio della Bertram: che accorcia sul 29-22 con un appoggio di Biligha sulla sirena. Il body language del Derthona cambia radicalmente nell’avvio della seconda frazione: lo dimostra un euro step di alta fattura di Chapman, che forza il time-out di Venezia e riporta la Bertram sul -5 ( 31-26). Il secondo quarto del numero 7 continua in maniera eccellente: la Bertram ritrova la parità assoluta (40-40) con 4:35 da giocare dopo due triple consecutive. Negli ultimi minuti prima dell’intervallo sale di giri Cole, che riporta Venezia avanti 50-45. Usciti dall’intervallo, è Gorham che prende in mano l’attacco Bianconero con sei dei primi otto punti del secondo tempo della Bertram. Vital porta avanti la Bertram (60-57) con una delle sue triple clutch dalla punta con 5:08 da giocare, ma Venezia risponde con un 6-0 di parziale. Il finale di terzo quarto premia le iniziative personali della Bertram, con una tripla frontale di Hubb e un jumper in avvicinamento di Baldasso che valgono il 68- 65 con dieci minuti da giocare. L’equilibrio regna anche all’inizio dell’ultimo quarto, con le due squadre che si rispondono possesso dopo possesso. Una bomba di Baldasso vale il massimo vantaggio di serata (76-72) per la Bertram a 6:26 sul cronometro, ma Cole continua ad essere glaciale dalla lunetta e riporta Venezia in parità. Il Derthona non molla di un centimetro e si riporta avanti sul più 6 (82-76) con due triple di fila di Baldasso e Pecchia mentre sigla i più 9, (87-78) sempre da perimetro. Con il risultato in bilico negli ultimi minuti, gli ultimi possessi dimostrano tutta la voglia dei Leoni in questa Coppa Italia. Un circus shot di Chapman vale il 91-85 con 1:48 da giocare, e nei minuti finali emerge l’intensità difensiva necessaria da parte della squadra di Fioretti.

Bertram Tortona – Reyer Venezia

Parziali: 29-22/50-45/65-68

Betram Tortona: Vital 15, Hubb 17, Gorham 12, Manjon, Pecchia 3, Chapman 13, Tandia, Starutins 5, Baldasso 16, Olejnickzack 6, Biligha 8, Risma. Coach Fioretti

Venezia Reyer: Tessitori 14, Cole 26, Horton 9, Lever, De Nicolao, Bowman, Wheatle 12, Nikolic, Janelidze, Parks 9, Wiltjer 6, Valentine 11. Coach Spahija

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Baldini di Firenze, Bongiorni di Pisa