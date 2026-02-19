Pallacanestro Serie B – Quinta sconfitta consecutiva per Monferrato Basket: vince Montecatini

Lucca ( Fabo Herons Montecatini – Monferrato Basket 95-69) – Al Palatagliate non cè mai stata storia tra Montecatini e Monferrato Basket con i secondi che sono stati sconfitti per 95-69 subendo la quinta sconfitta consecutiva. Nonostante l’enorme divario in termini qualitativi, i termali sono stati bravi a non sottovalutare l’avversario scavallando quota 50 punti già nel primo tempo e gestendo sapientemente nella ripresa l’ampio gap – che nel finale tocca anche il più 30 – senza mai smettere di difendere e giocare fino al 95-69 finale. Sugli scudi uno Tsetserukou perfetto dal campo (16 punti e 5/5 da dentro l’area) e la solita prova a tutto campo di Chinellato da 29 di valutazione e tripla doppia sfiorata (18 punti, 10 rimbalzi e 7 assist). In doppia cifra anche Mastrangelo e Aukstikalnis. Gli Herons sono però più cattivi ed efficaci e in un amen scappano via. Chinellato trascina i suoi nel break di 9-0 per la prima doppia cifra di vantaggio. Un massimo gap subito ritoccato dal 2+1 di Giombini (26-15). I termali coronano la gran partenza anche nel finale di periodo con la bimane in contropiede ancora di Chinellato: è 30-17 al 10′. Per fortuna degli Herons le percentuali della Novipiù non sono felici e il divario resta sempre in doppia cifra. Anzi, il decimo punto di Chinellato scrive anche il nuovo massimo vantaggio di +14 (36-22). Coach Corbani tenta la zona per arginare l’attacco avversario ma la verve degli Herons non si placa. Ausktikalnis torna a colpire dalla lunga, Chinellato banchetta nell’area avversaria. Il tecnico dei piemontesi vede fischiarsi anche un tecnico e il lituano realizza anche il libero del +20. A chiudere il primo tempo i due liberi di Zanzottera, utili solo a rendere meno amaro il già pesante divario. All’intervallo lungo è 55-37 per Montecatini. Non cambia il copione nella ripresa, con la Fabo a confermare pienamente il ventello di vantaggio. Dell’Uomo trova la tripla dall’angolo, Rossi e Mastrangelo in serie appoggiano i punti persino del +24 (64-40) che costringono Corbani all’immediato timeout. I ritmi si abbassano ulteriormente nell’ultimo periodo, con gli ospiti piuttosto scoraggiati da un tabellone che non ammette repliche. La Fabo – nonostante la vittoria ormai in tasca – continua a giocare, difendere e segnare. L’antisportivo di Zanzottera su Sgobba permette al lungo valdinievolino di replicare il massimo vantaggio, riscritto da Auksikalnis con i liberi del +28 (81-53). Sacchetti concede spazio anche ai più giovani Antonelli e Kamate, il lungo lotta a rimbalzo in attacco e firma anche il +30. Scorre veloce il cronometro con gli Herons a tagliare comodamente il traguardo. Al PalaTagliate finisce 95-69: è il secondo successo in fila per Montecatini.

Fabo Herons Montecatini – Monferrato Basket

Parziali: 30-17; 25-20; 18-14; 22-18.

Herons: Rossi 4, Antonelli 1, Zugno 4, Natali 2, Aukstikalnis 17, Mastrangelo 11, Kamate 8, Chinellato 18, Tsetserukou 12, Dell’Uomo 3, Sgobba 7, Giombini 8. All. Sacchetti

Monferrato Basket: Osatwna 4, Rupil 13, Iacorossi, Mossi 2, Quaroni 2, Guerra 7, Martinoni NE, Flueras 2, Zanzottera 22, Dia 4, Marcucci 13, D’Ambrosio Angelillo NE. All. Corbani