Picchia e minaccia la madre: arrestato il figlio di 19 anni

Genova (Ansa) – Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia della questura di Savona perché ha picchiato la madre. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari proprio nella casa della madre. È stata la donna, dopo l’ennesimo episodio violento nei suoi confronti, che ha chiamato il 112. I poliziotti delle Volanti, al loro arrivo hanno trovato la donna in strada, dove si era rifugiata per sfuggire alle ire del figlio e bisognosa di cure mediche. Dopo aver prestato assistenza alla madre, poi affidata a personale medico, i poliziotti hanno raggiunto l’alloggio che presentava chiari segni di violenza e danneggiamenti agli arredi dove hanno trovato il ragazzo che continuava a inveire con minacce gravissime indirizzate alla madre. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Genova Marassi.