Presto i versamenti delle Asl alle Rsa

Torino – Da luglio i primi versamenti da parte delle Asl alle Rsa piemontesi – circa 700 – per un contributo di 18 milioni finanziati col Fondo Sociale Europeo, oggetto dell’incontro convocato al Grattacielo Piemonte con le associazioni dei gestori. Il via libera ufficiale da Bruxelles è arrivato pochi giorni fa. Intanto è prevista per domani una riunione con le Asl, che si sono accreditate sulla piattaforma Flaidom, sulla quale dovranno essere caricate le adesioni, mentre lunedì 23 febbraio l’avviso di adesione. Entro il 16 marzo le strutture dovranno comunicare l’adesione alle Asl, che entro il 20 marzo caricheranno le domande di contributo sulla piattaforma corredate da un progetto sintetico, con l’elenco delle Rsa aderenti. Entro il 27 marzo la Regione confermerà l’accoglimento. Dal 2 aprile le strutture potranno avviare i Piani personalizzati di assistenza. Trascorsi 90 giorni, potranno procedere con la fatturazione e ottenere il rimborso nel mese di luglio. Il 30 marzo è prevista una seconda finestra di adesione, cui seguono i medesimi step temporali, con le procedure di rimborso nel mese di agosto. Fondi elargiti non a pioggia ma in base al miglioramento delle condizioni degli “ospiti” delle Rsa.