Sequestro preventivo da 1,5 milioni a un commerciante d’arte torinese

Torino (Ansa) – Sono stati sequestrati beni per circa 1,5 milioni di euro a un commerciante torinese di opere d’arte, indagato per dichiarazione infedele e autoriciclaggio. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Torino, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo, su richiesta della procura. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno ricostruito l’operatività dell’indagato attraverso accertamenti bancari e finanziari.

Gli investigatori hanno individuato conti correnti intestati ai genitori del commerciante ma gestiti dallo stesso tramite procure speciali, rilasciategli dal padre, da tempo residente all’estero e deceduto nel 2020, e della madre, di 96 anni. Sui conti sono state riscontrati movimenti incompatibili con i redditi dichiarati, ritenuti riconducibili a vendite non dichiarate di opere d’arte, anche attraverso note case d’asta. Secondo quanto accertato, i profitti complessivamente ottenuti ammonterebbero a circa 3,4 milioni di euro, con un’evasione Irpef quantificata in circa 1,5 milioni, pari al profitto del reato contestato di dichiarazione infedele. Parte delle somme sarebbe stata reinvestita nella sottoscrizione di polizze vita per circa un milione di euro e in un investimento immobiliare da 160 mila euro in una località della riviera ligure di ponente.