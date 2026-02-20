La Regione Piemonte potenzia il sistema dei soccorsi in emergenza del 118

Torino – S’è concluso il corso di formazione di professionisti del 118 pronti a entrare in servizio nei prossimi mesi nelle quattro centrali operative del Piemonte: Alessandria, Cuneo, Novara e Torino. Si tratta di undici nuovi medici per il sistema dell’emergenza.

Secondo stime attendibili in tutto il Piemonte mancano circa quaranta medici del 118. Un dato: nel territorio della Centrale operativa 118 di Alessandria e Asti i codici rossi sono saliti dai 3.789 del 2023 ai 4.314 del 2025; i gialli da 20.074 a 21.681; i verdi da 46.372 a 46.678; i bianchi da 1.631 a 1.627. In Piemonte nel 2025 sono stati effettuati 500.000 interventi con poco più di 300 medici e 600 infermieri. Per fortuna oggi co i nuovi protocolli e il supporto della centrale operativa, in molti casi anche gli infermieri possono intervenire senza il medico. Tutto ciò mentre in provincia di Alessandria molti medici operano su automediche e non su ambulanze.