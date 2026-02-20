Lungo la A6 i Carabinieri fermano un furgone con 66 chili di marijuana nascosti in alcune casse acustiche

Savona – Due ragazzi di Asti sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna e fermato dai Caraninieri lungo la A6 tra Savona ed Altare. All’interno del vano di carico, gli Uomini della Benemerita hanno trovato alcune casse acustiche di grandi dimensioni, e diverso materiale per eventi musicali. Durante l’ispezione gli altoparlanti e l’altro materiale sono risultati modificati per creare doppi fondi nei quali erano nascosti oltre 66 chili di marijuana, confezionata in involucri termosaldati, droga che avrebbe potuto fruttare circa 500.000 euro sul mercato illecito italiano. Il carico è stato posto sotto sequestro. I due giovani, due fratelli di 28 e 22 anni residenti in provincia di Asti, sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti nel carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.