Sparatoria a Rogoredo: agente di Polizia sotto inchiesta

Milano – Dubbi e ombre sulla sparatoria avvenuta a Rogoredo il 26 gennaio scorso, costata la vita ad Abderrahim Mansouri colpito da uno degli agenti di polizia presenti sul posto per un controllo anti droga. Le indagini stanno proseguendo e, sebbene fosse stata fornita una versione molto precisa dei fatti da parte dei presenti, ora i contorni di quanto accaduto iniziano a farsi poco chiari. Sarebbe emerso un quadro diverso, una gestione “opaca” da parte del 42enne delle operazioni antidroga. Inoltre, come sostengono i legali della famiglia Mansouri, è possibile che la pistola a salve (che gli agenti hanno attribuito alla vittima raccontando che l’avrebbe puntata contro di loro) sia stata messa successivamente sulla scena del delitto e che la vittima non l’abbia mai impugnata. Si rafforza, dunque, l’ipotesi di omicidio volontario a carico del poliziotto che ha aperto il fuoco.