Un cadavere a Bra con un colpo di pistola alla nuca

Bra (CN) – Stamane un automobilista di passaggio nel quartiere La Bassa, in zona Orti, ha trovato il cadavere d’un uomo e ha chiamato subito i Carabinieri. Giunti subito sul posto, gli Uomini della Benerita hanno effettuato i primi rilievi secondo i quali si tratterebbe di un’esecuzione anche se non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un’esecuzione legata a un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. Le indagini da parte dei Carabinieri sono coordinate dalla Procura di Asti.