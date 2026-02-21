Arrestato un presunto autore seriale di furti nei negozi di Alessandria

Alessandria – La Polizia di Alessandria ha arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione un uomo, ritenuto responsabile di aver sottratto un profumo in un negozio del centro. Dopo la segnalazione della commessa, gli agenti della Squadra Volanti sono subito accorsi sul posto e sono riusciti a bloccarlo nelle vicinanze. Si trovava alla fermata del bus con diversi borsoni pieni di merce di cui non sapeva giustificare il possesso. Oltre al profumo rubato poco prima, infatti, c’erano altri profumi ma anche auricolari bluetooth, un paio di scarpe di un marchio famoso, vari cosmetici e articoli di cancelleria. L’arresto è stato subito convalidato: l’uomo ora dovrà rispettare l’obbligo di firma in un’altra città italiana.