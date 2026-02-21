Calcio Serie A – Il Como espugna lo Stadium: altro crollo Bianconero

Torino ( Juventus – Como 0-2) – È il Como a esultare all’Allianz Stadium nella 26ª giornata di Serie A. I lariani si impongono 2-0 contro la Juventus e si portano a -1 in classifica da Madama. A partire con più aggressività è però la squadra di Spalletti, che per l’occasione si presenta in campo con una quarta maglia a maniche lunghe davvero particolare, a strisce orizzontali e con numeri rossi (ispirata alla stagione 1996/97). Yildiz scalda i guantoni di Butez già al 5’, ma a volare sull’1-0 al primo tiro in porta sono gli ospiti. Vojvoda trafigge infatti Di Gregorio con un mancino che viene anche sporcato leggermente da Miretti, dopo un pallone perso malamente da McKennie: grossolano è però l’errore del portiere bianconero, il quale si fa cogliere impreparato dalla conclusione dell’ex Torino. Openda ha quindi una grande occasione per pareggiare al 22’, ma la spreca malamente, tentando un pallonetto rivedibile. A timbrare il 2-0 è quindi Caqueret: i lombardi sviluppano in verticale con Da Cunha, che taglia fuori tutta la difesa bianconera con un assist che permette al compagno di squadra di appoggiare in porta il raddoppio al 61’. Koopmeiners sfiora poi il palo di testa, mentre Locatelli riceve un cartellino giallo: il capitano juventino era diffidato e salterà così la sfida contro la Roma. Il triplice fischio decreta, dunque, il 2-0 finale a favore del Como, risultato che permette ai ragazzi di Fabregas di salire a 45 punti: pur senza lo squalificato Nico Paz, i lariani si portano così a -1 dalla Juventus, ferma in quinta posizione con 46 punti.

Juventus – Como

Gol:12’ Vojvoda, 16’ st Caqueret

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (29’ st Boga), Cambiaso (38’ st Kostic); Miretti (1’ st Conceicao), Yildiz (38’ st Adzic); Openda (29’ st David). In panchina: Spalletti. A disp.: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All.: Spalletti

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (28’ st Van der Brempt); Vojvoda (28’ st Diego Carlos), Caqueret (41’ st Alberto Moreno), Baturina (15’ st Sergi Roberto); Douvikas (41’ st Morata). In panchina.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Addai. All.: Fabregas

Arbitro: Doveri