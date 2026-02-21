Calcio Serie A – Il muro del Lecce regge il primo tempo: nel secondo l’Inter lo abbatte

Lecce ( Lecce – Inter 0-2) – L’Inter non si ferma più e prolunga la straordinaria striscia di vittorie in campionato che aveva iniziato superando proprio i salentini a metà gennaio. Per i meneghini sono sette adesso i successi consecutivi che hanno reso splendida una classifica che ora parla apertamente di fuga Scudetto. Una sfida, quella che si è giocata sul campo della compagine pugliese, che ha visto la capolista fare di tutto per portare a casa l’intera posta. La squadra di Chivu infatti, fin dalle battute iniziali, ha fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico e imposto i ritmi di gioco, ma la sua netta primazia territoriale ha fatto molta fatica a tramutarsi in goal.Tanti tentativi andati a vuoto contro il Lecce che si è limitato a difendere per poi provare a ripartire, ma che è stato anche bravo ad alzare un muro contro il quale i meneghini hanno letteralmente sbattuto per quarantacinque minuti. I frutti del lungo predominio vengono raccolti dall’Inter al 75’, quando è Mkhitaryan, sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco, a sbloccare il risultato con un destro preciso dall’interno dell’are di rigore sul quale Falcone non può nulla. Una volta resa la strada più in discesa, l’Inter si scioglie ulteriormente e dopo essere andata ad un passo dal raddoppio con Dimarco al 79’ (prima parata di Falcone e poi salvataggio sulla linea di Tiago Gabriel), ci pensa Akanji tre minuti più tardi, ancora sugli sviluppi di un corner battuto magistralmente proprio da Dimarco, a chiudere definitivamente i giochi con un gran colpo di testa. E’ la rete che spinge i nerazzurri a quota 64 in classifica e che ferma la striscia positiva di un Lecce che non può distogliere lo sguardo dallo specchietto retrovisore e che ora aspetta i risultati delle rivali impelagate nella lotta per non retrocedere.

Lecce – Inter

Gol: 75’ Mkhitaryan, 82’ Akanji

Lecce (4-2-3-1): Falcone ; Veiga , Gaspar (4’ Siebert ), Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly (83’ Stulic ), Ramadani ; Pierotti (83’ Ndri ), Gandelman (59’ Ngom ), Sottil (59’ Banda ); Cheddira . All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , De Vrij (61’ Akanji ), Bastoni (88’ Carlos Augusto ); Luis Henrique (69’ Diouf ), Frattesi , Zielinski , Sucic (61’ Mkhitaryan ), Dimarco ; Thuram (69’ Bonny ), Esposito . All. Chivu.

Arbitro: Manganiello