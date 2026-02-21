Calcio Serie B – Il Catanzaro vince a Chiavari: finisce 1-3 per i calabresi

Chiavari ( Virtus Entella – Catanzaro 1-3) – Il Catanzaro vince 3-1 al Sannazzari e inguaia la Virtus Entella, ora in piena zona retrocessione. Pomeriggio da dimenticare in fretta per la squadra di Chiappella, a lungo in balia della formazione calabrese. La sorpresa al fischio d’inizio è la presenza in campo di Debenedetti al posto di Guiu. Sostenuto da 830 tifosi (su un totale di 2.827 spettatori) il Catanzaro prende presto le redini del gioco e a un passo dall’intervallo, allo scadere dei due minuti di recupero concessi dall’arbitro, Favasuli sblocca il risultato al termine di una bella azione in velocità. Nella ripresa la Virtus Entella parte meglio, ma al 68’ la difesa non è attenta su un corner calciato dalla destra da Pontisso, Petriccione salta indisturbato e raddoppia. La reazione dei biancocelesti è immediata e al 70’ Franzoni dimezza lo svantaggio dopo aver recuperato palla sulla trequarti. Partita riaperta, Chiappella prova a dare nuova linfa alla sua squadra con i cambi, ma le mosse non sono azzeccate. Così al 74’ in contropiede Pompetti segna il gol del 3-1 e chiude la contesa.In classifica la Virtus Entella resta ferma a quota 25. I chiavaresi sono ora attesi dalla difficilissima trasferta di Monza. Si giocherà venerdì prossimo alle 19.

Virtus Entella – Catanzaro

Gol: 45+2’ pt Favasuli , 23’ st Petriccione , 25’ st Franzoni , 30’ st Pompetti

V. Entella (3-4-1-2): Colombi; Marconi (19’ st Bariti), Parodi (27’ st Vilanova), Alborghetti; Mezzoni, Squizzato, Karic, Di Mario; Franzoni; Cuppone (35’ st Stabile), De Benedetti (19’ st Tirelli).

In panchina: Del Frate, Siaulys, Dalla Vecchia, Benedetti, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo.

Allenatore: Chiappella

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini (1’ st Frosinini), Brighenti; Favasuli, Pontisso (37’ st Rispoli), Petriccione, D’Alessandro (17’ st Pompetti); Liberali (17’ st Pittarello), Nuamah (37’ st Di Francesco); Iemmello. In panchina: Marietta, Esteves, Jack, Verrengia, Alesi, Koffi, Buglio.. Allenatore: Aquilani

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.