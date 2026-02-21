Calcio Serie B – La Sampdoria si illude: blackout nel secondo tempo

Mantova ( Mantova – Sampdoria 2-1) – Sampdoria dai due volti sconfitta 2-1, in rimonta, dal Mantova. I blucerchiati gettano alle ortiche l’occasione per allungare definitivamente sulla zona rossa e regalano tre punti preziosi a una diretta concorrente. Nel primo tempo Begic illude al 14′ su assist di Brunori, poi lo sloveno guadagna un calcio di rigore al 16′, vanificato però dall’intervento del Var per un precedente tocco con il braccio di Henderson. I padroni di casa faticano a creare occasioni, la Sampdoria ci prova con Henderson, Brunori e Begic, senza però trovare il 2-0.Nella ripresa il Mantova parte forte ma la Samp sfiora il 2-0 con Cherubini (bravo Bardi). Il giro cambi è deleterio perché la formazione blucerchiata si smarrisce e offre il fianco alla rimonta del Mantova, concretizzata dal micidiale uno-due di Bragantini tra 64′ e 78. Nel finale traversa scheggiata da Soleri e miracolo di Ghidotti su Mensah.

Mantova – Sampdoria

Gol: pt 14′ Begic; st 64′ e 78′ Bragantini

Mantova (3-4-2-1): Bardi ; Meroni , Castellini , Ligue (46′ Radaelli ); Dembelè , Paoletti (46′ Buso ), Trimboli , Goncalves (87′ Maggioni ); Marras (59′ Bragantini ), Kouda ; Mancuso (86′ Mensah ). All. Modesto.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti ; Hadzikadunic (66′ Riccio ), Abildgaard , Viti ; Di Pardo (79′ Coda ), Ricci , Henderson , Cicconi ; Begic (66′ Barak ), Cherubini (51′ Depaoli ); Brunori (66′ Soleri ). All. Gregucci.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.