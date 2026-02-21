Calcio Serie B – Lo Spezia vince al Manuzzi contro il Cesena in rimonta

Cesena ( Cesena – Spezia 2-3) – Che bella risposta per tutti! Lo Spezia passa al Manuzzi di Cesena, in rimonta, con una bella doppietta di Artistico e rete di Aurelio. Sempre avanti i romagnoli, prima con Shpendi in avvio e poi con Berti, ma gli aquilotti non demordono e dimostrano una grande grinta nel ribaltare la sfida della settima di ritorno. L’inizio dei padroni di casa è fulminante, già dopo 3 mimuti infatti Radunovic para il sinistro di prima intenzione di Berti, poi dopo un minuto Frabotta va via sulla sinistra e tocca dentro per Shpendi che tutto solo, con un piattone la mette dentro. È l’1-0. o Spezia, dopo un attimo di indecisione, prende coraggio e al 17′ ci pensa Artistico a riportare il risultato in parità: lanciato da Bellemo vince il duello con Amoran e infila alle spalle di Klinsmann con un preciso lob. È l’1-1. Nel finale della prima frazione ancora occasioni per entrambe le parti: Shpendi è bravo a coordinarsi ma non riesce ad essere preciso al 42′, poi al 43′ il tacco di Artistico per Bonfanti, che scarica il destro ma non centra lo specchio. Ma è allo scadere che capita la migliore chance ed è per i romagnoli: Cerri viene liberato in area da Shpendi, ma tu per tu con Radunovic si fa ipnotizzare. Nella ripresa si inizia, per gli aquilotti, con gli stessi 11 e all’8′ passa di nuovo avanti il Cesena: Berti è il più rapido nel tap-in dopo la deviazione di Radunovic sul diagonale di Shpendi. È il 2-1. Ma è l’ex Cesena Aurelio a riportare pari le contendenti: devia di testa il cross di destra di Sernicola. È il 2-2. Poi è ancora Artistico a salire in cattedra, girandosi bene in area e con il destro la mette imprendibile per Klinsmann (il check al Var per possibile fallo in attacco di Vlahovic, dà esito negativo). È il 2-3.

Cesena – Spezia

Gol: 4′ pt Shpendi , 17′ pt Artistico ; 18′ st Berti , 22′ st Aurelio , 30′ st Artistico

Cesena (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Amoran, Mangraviti (1′ st Piacentini); Ciervo, Berti (37′ st Vrioni), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (24′ st Magni-27′ st Olivieri); Cerri (27′ st Corazza), Shpendi. All. Mignani.

Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero (13′ st Vignali), Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo (13′ st Comotto), Romano, Adamo (39′ st Nagy), Beruatto (20′ st Aurelio); Skjellerup (20′ st Vlahovic), Artistico. All. Donadoni.

Arbitro: Di Marco