Calcio Serie C – Il bomber Da Graca trascina il Novara: Giana piegata 3-1

Novara ( Novara – Giana Erminio 3-1) – Nel segno dell’attaccante Marco Da Graca, in gol per la terza partita consecutiva, con una doppietta che lo consolida con 9 reti come miglior realizzatore degli azzurri, la sesta vittoria, quarta al “Piola”, per il Novara che si impone in rimonta sulla Giana, che subisce la terza sconfitta consecutiva, viene agganciata a quota 35 in classifica dalla squadra di Andrea Dossena, che può continuare a credere nei playoff. Successo in rimonta sulla Giana che ha un miglior approccio, al quarto d’ora ottiene il primo corner sul quale esce Boseggia coi pugni. Il primo sussulto del Novara con Collodel (20′) servito da Basso, dal limite con una conclusione a giro sul secondo palo che Mazza storna in angolo con un grande intervento. Poco prima della mezz’ora Giana in vantaggio col primo gol in biancazzurro di Samele servito dalla destra da Albertini, l’attaccante calcia in porta, respinge, Boseggia, riprende Samele che realizza con un rasoterra. Immediato il pareggio del Novara con Da Graca che si dimostra letale in area riprendendo un pallone dopo un tiro di Colledel. Nel secondo tempo La Giana cala di intensità, il Novara cresce e si impone, passando in vantaggio poco prima della mezzora col perfetto colpo di testa di Da Graca sul centro di Morosini. Applausi scroscianti per l’attaccante siciliano, sostituito dal panzer Alberti che “chiude” la contesa col quinto centro personale, di testa da distanza ravvicinata su corner di Ledonne spizzato all’indietro da Ranieri. Novara in salute, atteso ad una conferma nell’anticipo di venerdì prossimo ad Arzignano, contro i vicentini contro i quali nella gara di andata il Novara ottenne la prima vittoria stagionale.
Novara – Giana Erminio
Gol: pt 28′ Samele, 32′ Da Graca; st 28’ Da Graca, 37′ Alberti
Novara (3-4-2-1): Boseggia ; Cannavaro , Lorenzini , Khailoti (43’st Bertoncini ); D’Alessio (1’ st Ranieri ), Basso , Collodel , Agyemang ; Ledonne (43’ st Dell’Erba ), Lanini (13’ st Morosini ); Da Graca (30’ st Alberti ). In panchina: Rossetti, Raffaelli, Scarpetta, Lartey, Malaspina, Citi, Arboscello, Cortese. All. Dossena .
Giana Erminio (3-5-2): Mazza ; Previtali , Cannistrà (26’ st Colombara ), Duca ; Albertini , Pinto , Marotta (43’ st Gabbiani), Renda (17’ st Vitale ), Ruffini ; Galeandro (43’ st Nelli ); Samele (26’st Lischetti ). In panchina: Zenti, Azzolari, Nucifero, Berretta, Occhipinti. All. Espinal .
Arbitro: Picardi di Viareggio .