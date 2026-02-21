Chiama i Carabinieri e sventa il furto grazie allo smartphone che l’ha avvertito dei ladri in casa

Mede (PV) – In forza dell’allarme collegato al telefono del proprietario di casa, grazie a un messaggio, è stato sventato il furto nella sua abitazione. Immediato l’intervento dei Carabinieri che si sono portati subito sul posto dopo la chiamata della vittima, riuscendo a fermare uno dei malviventi e recuperare la refurtiva. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia anche il complice che per ora si è reso irreperibile. L’uomo fermato è stato dichiarato in arresto e condotto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Voghera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.