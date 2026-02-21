Crolla un altro muro in città: tre persone evacuate, strada chiusa

Genova – Un’altra emergenza dovuta ad un cedimento verso le 17:15 di Venerdì’ 20 Febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere Castelletto. L’imponente movimento franoso ha interessato un’area privata, tra due palazzi, bloccando l’ingresso di un garage e provocando una fuga di gas. Nello specifico, è stato danneggiato il muro perimetrale di una struttura adibita a box auto al civico 1 ed è stata coinvolta la parte posteriore di due condomini. I detriti hanno interessato un appartamento attualmente sfitto e un secondo immobile regolarmente abitato. A scopo precauzionale, si è resa necessaria l’evacuazione di tre persone residenti nell’appartamento colpito. Gli sfollati hanno individuato una sistemazione autonoma e non hanno richiesto l’assistenza del Comune per l’alloggio. Sul posto i Vigili del Fuoco: al fine di scongiurare la presenza di eventuali persone coinvolte, sono intervenute le unità cinofile specializzate in ricerca sotto le macerie. I pompieri sono entrati nella galleria e non hanno trovato nessuna persona coinvolta nel crollo.