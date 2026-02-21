Il punto-nascita di Alessandria è il primo in Italia per la raccolta di sangue cordonale

Alessandria – Il punto-nascita di Alessandria si conferma il primo in Italia per la raccolta di sangue cordonale. Nel 2025 sono state 1.071 le coppie che hanno dato il consenso alla donazione del cordone per i nati nel reparto di Ostetricia dell’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’. Il “Modello Alessandria” sarà presentato mercoledì 4 marzo a Roma da Michela Testa, capo ostetrica, in occasione della conferenza organizzata dal Centro Nazionale Sangue dell’Istituto Superiore di Sanità, diretto dalla professoressa Luciana Teofili. “Donare il cordone ombelicale afferma Nadia Biancato, presidente Adisco Alessandria – è un gesto che non costa nulla ma può dare nuova vita “.

Foto Ansa