Individuato il responsabile dell’incidente in Corso Carlo Marx

Alessandria – Individuato nei giorni scorsi il responsabile dell’investimento di un pedone di 72 anni in Corso Carlo Marx ad Alessandria, avvenuto nel tardo pomeriggio delle vigilia di Natale. Secondo quanto ricostruito, il conducente di un’ autovettura, mentre percorreva Corso Carlo Marx, aveva investito il pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Per poi allontanarsi immediatamente dal luogo del sinistro senza fermarsi a prestare soccorso. L’uomo di 72 anni era stato prontamente assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato in ospedale. Dove i medici avevano riscontrato lesioni gravi. Le indagini sono partite nell’immediatezza dei fatti e si sono sviluppate attraverso la raccolta delle testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di vidoeosorveglianza presenti nella zona. L’attività di controllo ha consentito di risalire all’identità del conducente e di individuare così il veicolo coinvolto, posto sotto sequestro. Il responsabile stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso.