Pallacanestro Coppa Italia – L’Olimpia va in finale: battuta Brescia 106-102

Torino ( Olimpia Milano – Germani Brescia 106-102) – L’EA7 Emporio Armani Milano centra la terza finale consecutiva in Coppa Italia superando lo spauracchio Germani Brescia per 106-102. Armoni Brooks esplode con 27 punti, segnati in larga parte nel break a cavallo dei due quarti finali e nelle battute decisive del match. Per Brescia non bastano i 29 di Amedeo Della Valle e i 28 di CJ Massinburg (massimo in carriera). sarà proprio Milano a scollinare abbondantemente in tripla cifra, reagendo al preoccupante -10 delle fasi iniziali del secondo periodo, dove la Germani ha pieno controllo fisico e tecnico del match. Per il terzo anno consecutivo, l’Olimpia raggiunge l’atto conclusivo della Coppa Italia, dove i ricordi, però, sono funesti: le due sconfitte contro Napoli e Trento, purissime outsider, bruciano ancora.

Olimpia Milano – Germani Brescia

Parziali: 26-34/18-23/27-20/30-30

Milano: Ellis 6, Bolmaro 9, LeDay 17, Shields 17, Nebo 8; Tonut, Brooks 27, Ricci 7, Guduric 15. N.e.: Ceccato, Flaccadori, Mannion. All.: Poeta.

Brescia: Bilan 13, Massinburg 28, Della Valle 29, Ndour 12, Rivers 2; Burnell 13, Cournooh 5, Mobio. N.e.: Ferrero, Doneda, Santinon. All.: Cotelli.