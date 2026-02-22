Calcio Serie A – Colpo esterno del Parma a San Siro: battuto il Milan 0-1

Milano ( Milan – Parma 0-1) – Colpo di scena nella ventiseiesima giornata di Serie A: il Parma vince 1-0 a San Siro contro il Milan che scivola a -10 dall’Inter. Gialloblù pericolosi già dopo 70 secondi con una girata in area di Pellegrino deviata e di poco a lato. Poco dopo, i rossoneri perdono Loftus-Cheek, che si scontra con Corvi e prende una botta: al suo posto, già al 10′, entra Jashari. Nel primo tempo, i rossoneri ci provano soprattutto col neoentrato e con Pulisic, che prima dell’intervallo da buona posizione si divora il possibile vantaggio. Nel finale, il gelo sul Meazza: angolo e colpo di testa di Troilo che fa 1-0. Inizialmente, Piccinini annulla, ma viene richiamato al Var: niente fallo né dell’autore del gol (che si appoggia chiaramente su Bartesaghi prima dell’impatto col pallone) né di Valenti su Maignan e così i gialloblù centrano la terza vittoria di fila, ancora negli ultimi minuti, salendo a quota 32 e blindando la salvezza. Ma soprattutto, sorride l’Inter, definitivamente in fuga: è +10 su Allegri (squalificato).

Milan – Parma

Gol: 35′ st Troilo

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (40′ st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11′ Jashari, 40′ st Nkunku), Modric, Rabiot, Estupiñán (19′ st Pavlovic); Pulisic (17′ st Füllkrug), Leão. In panchina.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu, Gabbia. All.: Allegri

Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (15′ st Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (14′ st Sørensen), Valeri; Strefezza (31′ st Ondrejka); Pellegrino (48′ st Estévez). In panchina.: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena. All.: Cuesta

Arbitro: Piccinini