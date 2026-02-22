Calcio Serie B – Ad un Monza cinico basta una punizione di Hernani per battere la Carrarese

Carrara ( Carrarese – Monza 0-1) – Quinto gol in biancorosso di Hernani e quinta vittoria nelle ultime sei partite per il Monza, che passa 1-0 sul difficile campo della Carrarese e sorpassa il Frosinone in classifica, riprendendosi il secondo posto solitario a meno due dalla vetta. Il terreno sintetico favorisce la Carrarese, che non a caso ha perso soltanto due volte sul suo campo. Il Monza però non trema e al 8’ va a spaventare Bleve con una girata di Cutrone che sibila a lato. Il numero 10 biancorosso protesta per una spinta di Parlanti, ma il gioco prosegue. Insistono con un bel possesso palla i biancorossi e al 14’ ci vuole un intervento decisivo di Zanon per negare il gol ad Azzi a un passo dalla porta. La scena si ripete al 17’ quando Lucchesi pregusta il gol, ma Illanes lo anticipa con un grandissimo salvataggio in angolo. La Carrarese esce indenne da una fase arrembante del Monza e prova a tornare pericolosa, ma la squadra di Bianco non concede nulla e punge di nuovo. Al 38’ Hernani pennella uno spiovente su punizione su cui si avventa di testa Dany Mota, ma Bleve blocca. I padroni di casa regalano un brivido ai loro tifosi al 39’, quando Zuelli calcia benissimo al volo: palla sopra la traversa. All’intervallo è 0-0. Il Monza inizia all’attacco la ripresa e trova il meritato vantaggio al 49’. All’intervallo è 0-0. Il Monza inizia all’attacco la ripresa e trova il meritato vantaggio al 49’. Ci pensa ancora Hernani, che scarica un destro potente e velenoso su punizione da fuori area, beffando Bleve. Secondo gol consecutivo e quinto in biancorosso, il primo segnato in trasferta per il centrocampista brasiliano acquistato nel mercato di gennaio. Bianco si gioca i primi cambi al 67’, mandando in campo Bakoune, Colombo e Petagna. Quest’ultimo conferma di vivere un ottimo momento di forma e al 76’ avvia l’azione del raddoppio firmato dall’altro nuovo entrato Bakoune. La rete viene però annullata dal Var per tocco di mani del numero 24. Il Monza potrebbe comunque raddoppiare poco dopo, con Cutrone che al 80’ sfrutta il retropassaggio errato di Melegoni e calcia di prima intenzione col destro, sfiorando il bersaglio. La Carrarese prova il tutto per tutto nei cinque minuti di recupero, ma senza mai costruire pericoli concreti per la porta di Thiam, che porta a casa il prezioso clean sheet. Vince 1-0 il Monza che fa festa grande al fischio finale. Sesta vittoria esterna in campionato per i biancorossi, che torneranno in campo venerdì 27 febbraio alle 19 contro la Virtus Entella all’U-Power Stadium.

Carrarese – Monza

Gol: 48’ Hernani

Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabrese (82’ Melegoni), Oliana, Illanes; Zanon, Parlanti (56’ Rubini), Zuelli, Hasa (82’ Distefano), Rouhi (56’ Belloni); Finotto (73’ Torregrossa), Abiuso. In panchina . Fiorillo, Garofani, Ruggeri, Imperiale, Guercio, Lordkipanidze, Sekulov. All. Calabro.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri (85’ Brorsson), Lucchesi; Ciurria (68’ Bakoune), Pessina, Obiang (68’ Colombo), Azzi; Hernani, Dany Mota (68’ Petagna); Cutrone. In panchina. Pizzignacco, Capolupo, Colpani, Keita, Caso, Alvarez, Strajnar, Carboni. All. Bianco.

Arbitro: Abisso di Palermo