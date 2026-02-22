Calcio Serie C – La Juventus U23 si fa rimontare e perde 2-1 a Campobasso

Campobasso (Campobasso – Juventus U23 2-1) – Il Campobasso batte la Juve Next Gen per 2-1 ed aggancia in classifica i bianconeri al quarto posto con 39 punti. Bene la Juve fino alla prima espulsione di Gunduz, poi i molisani hanno fatto valere la superiorità numerica. Bianconeri che chiudono addirittura il match in 9 per l’espulsione di Cerri in pieno recupero. I molisani partono male nel primo tempo che va sotto al 27′ con il gol del vantaggio degli ospiti di Serigne Deme. Ma è un altro Campobasso nella ripresa che, favorito dal cartellino rossi di Teoman Gunduz al 42′ per doppio giallo, fa due reti di pregevole fattura tra il 66′ e il 70′, prima con Davide Agazzi e poi con Claudio Cristallo.

Campobasso – Juventus U23

Gol: pt 27′ Deme; al 21′ st Agazzi D. , al 25′ st Cristallo C.

Campobasso: Tantalocchi, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco (C), Pierno, Martina, Lancini. A disposizione: Rizzo, Forte, Olivieri, Magnaghi, Sarr, Lombari, Cristallo, Di Livio, Agazzi, Serra, Parisi. Allenatore: Zauri.

Juventus U23 : Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Deme, Guerra (C). A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Owusu, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Licina, Turco, Cerri, Cudrig. Allenatore: Brambilla.