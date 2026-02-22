Calcio Serie C – L’Inter U23 cade sul campo del Renate

Meda ( Renate – Inter U23 2-1) – Quinta gara consecutiva senza vittorie per l’Inter U23, che perde 2-1 sul campo del Renate e rimane ferma all’ottavo posto in classifica a quota 40 punti. Prestazione deludente da parte dei nerazzurri, che approcciano male la partita e pagano caro alcuni errori individuali. Non basta il gol del momentaneo pareggio firmato Berenbruch, migliore in campo tra i ragazzi di Vecchi.L’avvio è favorevole al Renate che al 13’ trova il vantaggio: azione di contropiede sulla destra, cross di Karlsson nel cuore dell’area e conclusione immediata di Bonetti che batte Calligaris per l’1-0. La reazione dell’Inter U23 non tarda ad arrivare. Al 24’ Prestia svetta di testa ma non inquadra lo specchio. I brianzoli si riaffacciano al 33’ su corner, con Calligaris attento in presa sicura. Al 35’ è ancora Prestia protagonista: dopo un calcio d’angolo nerazzurro ci prova due volte da pochi passi, ma Nobile è decisivo con una doppia parata che nega il pareggio. La ripresa si apre con un’Inter U23 determinata a riequilibrare il risultato. Al 55’ arriva il meritato pareggio: Idrissou calcia di destro in area trovando l’intervento di Nobile, sulla respinta Berenbruch insiste, vede respingersi il primo tentativo ma al secondo, di sinistro, firma l’1-1. I nerazzurri prendono fiducia e continuano a spingere, ma al 75’ il Renate trova il nuovo vantaggio: grande iniziativa personale di Ekuban che parte da centrocampo, arriva al limite e lascia partire un destro potente e imparabile per Calligaris. Nel finale l’Inter U23 prova a riaprire il match. All’87’ Calligaris è protagonista di una parata d’istinto straordinaria sulla conclusione ravvicinata di Calì, tenendo vive le speranze nerazzurre. Al 90’ Kamate mette un cross preciso per Amerighi che di testa trova ancora l’opposizione di Nobile. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: a Meda finisce 2-1 per il Renate.

Renate -Inter U23

Gol: 14′ Bonetti , 55′ Berenbruch , 76′ Ekuban



Renate (3-5-2): 22 Nobile; 2 De Zen, 5 Auriletto (C), 21 Riviera; 11 Delcarro, 14 Calí, 25 Vassallo (66′ 71 Ruiz Giraldo), 17 Bonetti (79′ 8 Esposito), 80 Vesentini; 9 Karlsson (66′ 97 Fall), 16 Ekuban (79′ 92 Anelli). In panchina: 12 Bartoccioni, 3 Gardoni, 6 Rossi, 7 Muhameti, 15 Ori, 77 De Leo. Allenatore: Luciano Foschi.

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 15 Stante (79′ 46 Cinquegrano), 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate, 14 Bovo, 4 Zanchetta (79′ 21 Zouin), 44 Berenbruch, 25 David (72′ 77 Amerighi); 20 La Gumina (72′ 11 Agbonifo), 34 Iddrissou (60′ 90 Lavelli). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 16 Venturini, 30 Mosconi, 33 Cerpelletti. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Galiffi