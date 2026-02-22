Calcio Serie C – Perde il Bra contro il Carpi: finisce 2-1

Carpi ( Carpi – Bra 2-1) – Termina 2-1 la sfida playout al Cabassi. Torna alla vittoria dopo undici gare il Carpi di Cassani che così si porta a ben sette punti di vantaggio dal sedicesimo posto occupato dalla Torres. Primo tempo iniziato a ritmi molto bassi, protratti poi per tutti i primi quarantacinque minuiti. Con la prima metà di gara che infatti si è chiusa sul punteggio di 0-0 senza grandi occasioni da ambo le parti. È nel secondo tempo che il Cabassi si è infiammato. Al 48′ il capitano del Carpi, Zagnoni sblocca la gara portando i biancorossi in vantaggio. La festa dei tifosi però dura poco meno di dieci minuti, perché al 57′ Lionetti pareggia i conti. Il Carpi però non molla e al 82′ lo stadio dei biancorossi esplode in un urlo di gioca, grave errore della difesa de Bra dove ne approfitta Stanzani che infila il gol vittoria. La formazione di Fabio Nisticò, con questa sconfitta, torna al quartultimo posto con 25 punti in compagnia della Torres. Nel prossimo turno del Girone B di Serie C, domenica 1° marzo, alle 14.30, il Bra ospiterà la Pianese allo stadio di Sestri Levante.

Carpi – Bra

Gol: 47′ Zagnoni , 57′ Lionetti , 82′ Stanzani

Ac Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Verza (dal 70′ Tcheuna), Figoli (dall’88’ Lombardi), Rosetti, Rigo; Casarini, Puletto (dal 17′ Pietra); Sall (dal 70′ Stanzani). In panchina: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Mahrani, Gaddini, Giani. All. Cassani



Bra (3-5-2): Franzini; De Santis (dall’86’ Scapin), Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Campedelli (dal 65′ Tuzza), Brambilla (dal 65′ Pretato), Lionetti, Capac (dal 65′ La Marca); Baldini, Sinani. In panchina: Renzetti, Lia, Armstrong, Leoncini, Rottensteiner. All. Nisticò

Arbitro: Frasynyak sez. Gallarate