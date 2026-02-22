Calcio Serie C – Successo casalingo per l’Alcione che supera 1-0 la Pergolettese: decide Pirola

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Pergolettese 1-0) – Vittoria casalinga per l’Alcione Milano che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Silvio Breda di Sesto San Giovanni ha superato 1-0 la Pergolettese. Tre punti preziosi per la squadra di mister Giovanni Cusatis che grazie a questo successo si porta a quota 46 punti al quarto posto della classifica mentre i gialloblù rimangono fermi a quota 26. Partono con il piglio giusti gli ospiti che ci provano subito in avvio con il colpo di testa di Roversi su cross di Jaouhari che però termina sopra la traversa. Rispondono gli oranges al 10′ con Morselli che non trova la porta da buona posizione.Al 31′ Cordaro alza in corner il tiro velenoso di Morselli. Dalla bandierina va Tordini che trova a centro area il colpo di testa vincente di Pirola, Alcione avanti 1-0. Al 39′ ancora Alcione, con Bright che mette a lato da pochi passi su iniziativa di Tordini. Prima del riposo la Pergolettese va vicina al pari con un palo colpito da Tremolada. Nella ripresa la Pergolettese ha provato ad attaccare a testa bassa, senza però riuscire a scardiare la difesa dell’Alcione (che è une delle meno battute del girone). Nel finale Rebaudo per un soffio non arriva all’impatto con il pallone per la rete che sarebbe valsa per il raddoppio. Finisce così 1-0.

Alcione Milano – Pergolettese

Gol: 32′ pt F. Pirola

Alcione Milano (4-3-3): F. Agazzi, F. Pirola, D. Ciappellano, S. Giorgeschi, G. Scuderi ( 30′ st Pitou), K. Bright, G. Galli, M. Muroni ( 7′ st Renault), A. Invernizzi ( 39′ st Plescia), M. Tordini ( 30′ st Olivieri), F. Morselli ( 39′ st Rebaudo). In panchina: F. Raffaelli, P. Chierichetti, A. Miculi,V. , J. Lanzi, R., E. Lopes, M. Lione, M. Marconi, F. Gallazzi, D. Olivieri . All: Cusatis Giovanni

Pergolettese (3-5-2): L. Cordaro, M. Capoferri, A. Lambrughi, L. Milesi, L. Roversi ( 44′ st Rossetti), M. Tremolada ( 23′ st Careccia), Z. Jaouhari ( 23′ st Orlandi), M. Arini, A. Pala, N. Corti ( 44′ st Meconi), T. Petrović ( 31′ st Ferrandino). In panchina: E. Finardi, F. Doldi, E. Catena, J. Antolini, S. Dore, A. Padalino, G. Pessolani,. All: Tacchinardi Mario

Arbitro: S. Gasperotti