Calcio Serie D – Il Derthona soffre ma torna da Lavagna con una preziosa vittoria: finisce 0-1

Lavagna ( Lavagne – Derthona 0-1) – Il Derthona sorride e trova una vittoria preziosissima a Lavagna, dopo 4 sconfitte e due pareggi: partita difficile, combattuta e sofferta, decisa dalla prima rete in campionato di Alessandro Tocila al 36′ della prima frazione di gioco. Partita che nella prima mezz’ora vive di rare occasioni da rete, con i padroni di casa che provano a fare la partita e Derthona che attende e blocca efficacemente le iniziative dei liguri, senza tuttavia riuscire a ripartire e rendersi pericoloso. Unica conclusione a rete al 28′ di marca tortonese con Scalzi: rasoterra centrale che Bodrato blocca efficacemente. Al 33′ Buttu è costretto a chiedere la prima sostituzione: Turco cade male ed è costretto a uscire: al suo posto La Cava. Tre minuti dopo, al 36′, il Derthona passa in vantaggio: azione prolungata dei tortonesi De Simone, La Cava, palla smistata a Gerbino che è bravo a servire un assist all’accorrente Tocila che, in area, colpisce al volo con un rasoterra che si insacca sul palo alla destra di Bodrato. Tortonesi in avanti con la caparbia azione del neo entrato La Cava che si avvicina all’area e conclude alto. Il primo tempo termina 0-1 . Al 25′ st azione articolata della squadra ligure, con Vannucci a finalizzare con una buona conclusione dal limite dell’area che costringe Cizza alla respinta a pugni chiusi. Al 31′ st terza sostituzione Derthona: Nobile per Scalzi. Al 33′ st ancora Vannucci molto pericoloso, con una conclusione che sfiora il palo alla destra di Cizza. Al 40′ st quinto e ultimo cambio per i padroni di casa: dentro un’altra punta Di Giorgio per il difensore Piccioli. Al 41′ st Buttu risponde a Scalise inserendo al 41′ st Robotti per Buongiorno e al 45′ st Farrauto per De Simone, esaurendo di fatto i cambi disponibili. Il direttore di gara decreta cinque minuti di recupero. i liguri sempre proiettati in avanti, i tortonesi non riescono a ripartire, ma difendono con efficacia. Faticano molto i giocatori di Pietro Buttu, ma alla fine portano a casa tre punti preziosissimi. La partita termina 0-1.

Lavagnese – Derthona

Gol: 36′ Tocila

Lavagnese (3-5-2): Bodrato, Reali, Oneto, Berardi, Ghigliotti (23′ st Gabelli), Piccioli (40′ st Di Giorgio), Marconi (1′ st Vannucci), Zaccariello, Romanengo (9′ st Daniello), D’Antoni, Lombardi (23′ st Battistini). In panchina: Gragnoli, Albisetti, Fantinati, Camiciottoli. All.: Manuel Scalise

Derthona (4-4-2): Cizza, Benedetti, Marcaletti, Arcidiacono, Patti, Gerbino, Scalzi (31′ st Nobile), Tocila (13′ st Taverna), De Simone (45′ st Farrauto), Buongiorno (41′ st Robotti), Turco (34′ La Cava). In panchina: Mandrino, Disegni, Perez, Santoro. All.: Pietro Buttu

Arbitro: Chindamo di Como