Calcio Serie D – La Valenzana Mado cade in casa contro il Saluzzo: finisce 1-4

Valenza ( Valenzana Mado – Saluzzo 1-4) – Vittoria esterna per il Saluzzo che oggi pomeriggio ha espugnato 1-4 il campo della Valenzana Mado. Tre punti preziosi per la squadra allenata da mister Giuseppe Cacciatore che grazie a questo successo si porta a quota 36 punti in classifica mentre i rossoblù rimangono fermi a quota 29. Al primo squillo del match il Saluzzo passa in vantaggio: Lovaglio va via sulla destra al 7′ e mette in mezzo per Lungu che ben appostato sul secondo palo trova il gol del vantaggio granata. Prova a rispondere la Valenzana ma prima Montini sbaglia a servire Maione, poi è Vendramini attento all’uscita bassa su Doria. Al 25′ però il Saluzzo raddoppia, calcio di punizione di Lovaglio e deviazione vincente di Faridi. Nel finale di frazione Doria serve Montini che però ben appostato in area non trova la porta. Nella ripresa dopo cinque giri di lancette l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per fallo del portiere Vendramini su Ciliberto. Dagli undici metri va Montini che non sbaglia. La Valenzana Mado prova a macinare gioco, ma il colpo di testa di West e il tiro di Lusha non hanno gli esiti sperati. Chi non sbaglia invece è il Saluzzo che al 33′ cala il tris con il tap-in vincente di Valenti bravo a ribadire in rete una respinta di Sattanino. A cinque minuti dal termine l’arbitro assegna un rigore ai marchionali per un fallo su Konè. Dal dischetto va Valenti che segna il gol dell’1-4 finale.

Valenzana Mado – Saluzzo

Gol: 7′ pt A. Lungu , 25′ pt O. Faridi , 7′ st Rig. M. Montini , 33′ st D. Valenti , 40′ st Rig. D. Valenti

Valenzana Mado (4-1-4-1): R. Sattanino, M. Ceccarini (↓ 26′ pt), M. Saidi, I. Greco ( 1′ st Ciliberto), M. Maione ( 37′ st Dioh), A. Doria, M. Montini, A. Ciletta, N. Palazzolo, F. Borgna ( 27′ st Sammouni), M. Toniato ( 1′ st Lusha). In panchina: P. Balducci, J. Torre, N. Massaro, A. Carnovale. All. Pellegrini

Saluzzo (4-3-3): A. Vendramini, F. Magnaldi, E. Ravera, M. Di Lernia ( 34′ st Conrotto), A. Rossi, L. Rivoira, D. Maugeri ( 15′ st Allasina), O. Faridi ( 15′ st Mosca), D. Valenti, S. Lovaglio ( 35′ st Kone) , A. Lungu ( 29′ st Naso). A disposizione: G. Vespier , A. Gjergji, M. Becchio, N. Lazzaro, .All: Cacciatore Giuseppe

Arbitro: Ricci